Com início forte, Palmeiras supera o Vasco e retoma liderança do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras venceu o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe paulista superou o time carioca por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (02) e com o resultado, retomou a liderança e garantiu vaga nas quartas de final da competição. A partida ocorreu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O placar foi construído com um início de jogo avassalador do visitante.

O time alviverde resolveu o jogo logo nos minutos iniciais. Aos dois minutos, Coutinho aproveitou um rebote e abriu o placar. Pouco depois, aos oito, Riquelme Fillipi ampliou a vantagem para a equipe. Assim, o Palmeiras foi para o intervalo com um placar confortável de 2 a 0.

Na segunda etapa, o Vasco tentou reagir e buscou o resultado. O time da casa conseguiu diminuir a desvantagem aos 34 minutos. Euder marcou um belo gol em uma cobrança de falta direta. Apesar da pressão final, o time cruzmaltino não conseguiu buscar o empate.

Por fim, o grande destaque do Palmeiras foi o meia Erick Belé. Ele participou da jogada do primeiro gol e deu a assistência para o segundo. Por outro lado, o do Vasco, a partida marcou uma estreia importante na base. O jovem atacante Diego Minete, de apenas 16 anos, jogou pela primeira vez.

