Projeto social oferece aulas de futsal para jovens em Taguatinga Sul

A garotada de Taguatinga terá mais uma oportunidade para se inserir no esporte com o lançamento de um novo projeto social na região, a Escolinha de Futsal Vila Dimas. Equipe tradicional da cidade e figura recorrente em torneios como a Copa Arimatéia, o time irá iniciar o trabalho em julho, com com categorias para jovens de 7, 9, 11, 13 e 15 anos, com opção para garotos e garotas.

“Eu sou criado na Vila Dimas e desde criança nunca tivemos nada. Passando os anos, fui crescendo, joguei bola e chegou o momento de montar o time daqui para elevar o nome da nossa quebrada. O time principal sempre participa de campeonatos, mas agora nosso maior sonho se realizou, que foi fazer essa escolinha. Conseguimos apoio e vamos poder oferecer oportunidade, disciplina e formação para as crianças da nossa comunidade”, disse Thiago Magalhães, presidente do Vila Dimas.

O passo inicial será uma seletiva oficial para escolher os primeiros atletas que farão parte do projeto. A avaliação será em 16, 17 e 19 de julho, na Praça Central da Vila Dimas, em Taguatinga Sul, com taxa de inscrição de R$ 30,00 por participante. Apesar do valor, a escolinha não terá cobrança de mensalidade, apenas de que a garotada reforce o compromisso com a formação, mantendo a frequência escolar e com boas notas.

“Por ser um projeto social, o importante para nós é tirar a criançada da rua e colocar no esporte. Para nós eles precisam estar estudando, porque só fazer a escolinha de futsal sem obrigação de nada fica ruim. Queremos que esses meninos e meninas estejam na escola, até para eles terem outras oportunidades no futuro e que o esporte ajude nisso”, comentou Thiago.

“Queremos que seja algo social, porque muitos pais e mães são trabalhadores e não tem condição de pagar uma escolinha para o filho. Queremos tirar as crianças da criminalidade, a cobrança é só que eles possam ir para a escola, uma forma de ajudar na educação desses jovens”, completou.

O projeto será para times masculinos e femininos, mas, inicialmente, as meninas terão que treinar com os meninos até ter a quantidade necessária para uma categoria a parte. Além disso, a iniciativa ainda irá reformar a praça da Vila Dimas. Mais informações estão disponíveis através do telefone (61) 99529-8576.