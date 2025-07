Vasco encaminha renovação com Léo Jardim até 2030

A novela sobre o futuro de Léo Jardim está próxima do final feliz. O Vasco encaminhou a renovação com o goleiro, nesta quarta-feira (2), até o final de 2030, segundo informações do “Lance”. Dessa forma, o jogador receberá uma valorização salarial e se tornará um dos mais bem pagos do elenco.

O Vasco negocia a renovação desde o fim do ano passado. O clube fez algumas propostas, no entanto, as partes não chegaram a um acordo. Contudo, as negociações ganharam um novo rumo após a chegada do novo diretor de futebol, Admar Lopes, que já trabalhou com o goleiro em outros clubes na Europa.

Além de se tornar um dos mais bem pagos do elenco, Léo Jardim também será um dos cinco goleiros mais bem pagos do Brasil. Dessa forma, o jogador receberá uma valorização salarial de acordo com a sua importância para o time, além de estender o vínculo para se tornar um dos grandes ídolos do clube.

Léo Jardim foi uma das primeiras contratações do Vasco na era SAF. O Cruz-Maltino pagou cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) junto ao Lille, da França, em janeiro de 2023. Desde então, o goleiro somou 138 jogos e tem sido peça fundamental, se destacando principalmente nos pênaltis.

