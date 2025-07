Santos deve receber proposta abaixo do esperado por Brazão

O Santos deve receber, nos próximos dias, uma proposta pelo goleiro Gabriel Brazão. Entretanto, os valores ofertados pelo Torino, da Itália, devem ficar abaixo do esperado pelo clube alvinegro, que não se anima com uma possibilidade de negócio com o Touro.

Inicialmente, o Peixe estipulou que espera receber entre 18 e 20 milhões de euros pelo goleiro, cerca de R$ 115 e R$ 128 milhões. Porém, a proposta do clube italiano não deve superar os 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, e o pagamento não seria à vista.

Outros clubes já demonstraram interesse no goleiro do Santos. Entre eles, estão Chelsea, Galatasaray e Porto, mas nenhum deles formalizou uma proposta até aqui. A tendência é que o jogador continue no Peixe. O clube pretende estender o seu contrato, com um grande aumento salarial.

