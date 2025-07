Polícia prepara operação especial no Allianz para a semifinal contra o Chelsea

Allianz Parque recebe show no mesmo dia da semifinal do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

A Polícia Militar de São Paulo prepara um esquema de segurança especial para a região do Allianz Parque na noite da próxima sexta-feira (04). Às 22h, o Palmeiras entra em campo na Filadélfia para enfrentar o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Na mesma noite, o estádio recebe o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que tem início marcado para as 20h.

Desde o começo da competição, a torcida do Palmeiras tem acompanhado os jogos na rua Caraíbas, tradicional ponto de encontro alviverde, na frente do Allianz. Por conta disso, a PM instalará barreiras na via para separar os públicos, com acessos distintos para cada evento. Além de reforço policial na área e intensificação no tráfego da região.

Há uma reunião marcada para a quinta-feira (03), que contará com a presença de integrantes de torcidas organizadas do Palmeiras, além de representantes da Prefeitura de São Paulo, da Guarda Municipal, do Policiamento de Choque e do Policiamento Territorial. A expectativa é que o show tenha um público de 48 mil pessoas.

