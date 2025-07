Fluminense x Inter de Milão registra o pior público das oitavas do Mundial

Um jogo de time brasileiro teve o pior público das oitavas do Mundial de Clubes da Fifa. A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão atraiu apenas 20.030 pessoas. O confronto aconteceu na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. O número representa pouco mais de 26% da capacidade total do estádio. As informações são do site “No Ataque”.

Em contrapartida, a partida com maior público envolveu uma equipe da casa. O duelo entre PSG e Inter Miami teve 65.574 torcedores presentes. A presença do astro Lionel Messi, aliás, impulsionou a grande procura por ingressos. O jogo aconteceu na cidade de Miami, que possui forte apelo local.

Os outros jogos com brasileiros tiveram públicos bem mais expressivos. O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique atraiu 60.914 pessoas. Já o duelo entre Palmeiras e Botafogo contou com 33.657 torcedores. Ambos, portanto, superaram com folga a marca do jogo do Fluminense.

Mesmo outros duelos europeus tiveram mais apelo de público que o do Tricolor. A partida entre Real Madrid e Juventus, por exemplo, teve 62.149 espectadores. O jogo entre Benfica e Chelsea, no mesmo estádio do Flu, atraiu 25.929 pessoas. Os números, enfim, mostram a grande variação de interesse em cada duelo.

