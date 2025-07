Martinelli treina normalmente e não deve ser problema no Mundial

O Fluminense não deve ter desfalques por problemas físicos nas quartas de final do Mundial de Clubes. O volante Martinelli, que saiu com dor muscular na vitória sobre a Inter de Milão, da Itália, treinou normalmente nesta quarta-feira (2). Dessa forma, o jogador não deve ser problema para o jogo contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, sexta (4), às 16h (de Brasília), em Orlando.

Martinelli deixou o gramado aos 15 minutos do segundo tempo, puxando a perna, e deu lugar a Hércules — que fez o gol que sacramentou a vitória. Mas foi apenas cãibras. Afinal, não sofreu lesão. Assim, o camisa 8 treinou normalmente nesta quarta, no CT do Charlotte Football Club, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Revelado em Xerém, Martinelli é o segundo jogador do elenco com mais jogos (261), atrás apenas de Paulo Henrique Ganso (280). Além disso, o camisa 8 está entre os 50 jogadores com mais partidas na história do Fluminense, ocupando o 39º lugar. No século 21, ele é o oitavo, atrás de nomes como Gum (414), Fred (382), Diego Cavalieri (352), Marcão (320), Ganso (280), Conca (272) e Fernando Henrique (265).

Martinelli atuou os quatro jogos no Mundial de Clubes — e foi substituído em todos. O volante tem se destacado por sua intensidade, o que explica as substituições por desgaste físico no segundo tempo. Aliás, o camisa 8 teve participação no primeiro gol da vitória sobre a Inter de Milão, quando forçou o erro do time italiano.

