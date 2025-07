Vitor Roque espera jogo competitivo contra o Chelsea e enaltece elenco do Palmeiras

O Palmeiras entra em campo na noite da próxima sexta-feira (04), em um dos duelos mais importantes da sua história. O Verdão encara o Chelsea, às 22h, na Filadélfia, em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Os jogadores alviverdes estão cientes da importância do jogo e da dificuldade que terão pela frente. É o que aponta o atacante Vitor Roque. Titular em três dos quatro jogos do Palmeiras na competição, o camisa 9 destacou o tamanho do adversário, mas prometeu que o Verdão vai brigar até o fim e espera um confronto competitivo.

“Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, que vem demonstrando isso nos últimos anos. Sabemos que não vai ter jogo fácil. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade. Tenho certeza que será um jogo duro, mas muito competitivo também”, afirmou.

Roque foi um dos principais reforços do Palmeiras no começo do ano, chegando ao clube no final de fevereiro. Até aqui, atuou em 23 partidas, com três gols marcados. O atacante destacou como foi acolhido pelo elenco e enfatizou a qualidade do elenco alviverde.

“Eu sempre falo que, quando se veste a camisa do Palmeiras, é um sonho realizado. Nunca imaginei, nos meus melhores sonhos, estar vivendo isso, estar disputando um Mundial, jogando as quartas de final. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É raro ter elencos que ajudam quando chega (um novo jogador), e fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques”, pontuou.

