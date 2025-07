Corinthians negocia empréstimo de Diego Palacios pala clube da MLS

Palacios não deve seguir no Corinthians no segundo semestre - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians negocia um empréstimo para o lateral-esquerdo Diego Palacios. O equatoriano não está nos planos do clube para a sequência da temporada e está próximo de defender o Austin FC, dos Estados Unidos. A ideia do Alvinegro é abrir espaço na folha salarial, para permitir novas contratações.

As conversas entre os dois clubes caminham para uma liberação sem custos do jogador. A ideia é que os texanos assumam os salários de Palacios de forma integral, enquanto o Timão pagará os direitos de imagem e as luvas, acordadas na contratação do lateral.

Palacios chegou ao Corinthians no ano passado e, após sua estreia, teve uma lesão diagnosticada no joelho esquerdo. O lateral ficou de fora de toda a temporada e voltou apenas em 2025, quando atuou apenas em três partidas do Campeonato Paulista e não é relacionado desde então.

O equatoriano já tem experiência no futebol dos Estados Unidos. Antes de chegar ao Corinthians, Palacios defendeu o Los Angeles FC entre 2019 e 2023, sendo campeão da competição pelo clube da Califórnia em 2022.

