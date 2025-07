EUA e México vencem semifinais e decidem Copa Ouro no próximo domingo

Em meio à disputa do Mundial de Clubes da Fifa, com dois dias sem jogos, a quarta-feira (2) foi marcada pelas semifinais da Copa Ouro-2025 em estádios que não fazem parte do torneio de clubes da Fifa. E os favoritos não decepcionaram. Estados Unidos e México, portanto, asseguraram presença na final da competição de seleções, que ocorrerá no próximo domingo (6), no Texas. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Estados Unidos 2×1 Guatemala

Em St. Louis, no Missouri, a seleção dos Estados Unidos abriu dois gols de frente com Diego Luna, aos 4 e 15 minutos, respectivamente. A Guatemala esboçou reação na reta final, quando Olger Escobar descontou aos 35′ da etapa final no Estádio City Park. Os americanos haviam chegado às semifinais do torneio após derrotarem a Costa Rica nos pênaltis, enquanto os guatemaltecos fizeram o mesmo contra o Canadá.

México 1×0 Honduras

Já em Santa Clara, na Califórnia, o atual campeão do torneio garantiu participação em mais uma final. No Levi’s Stadium, com predominância de torcedores mexicanos, a seleção azteca derrotou Honduras por 1 a 0 graças ao gol de Raúl Jiménez. Os comandados do técnico Javier Aguirre foram melhores durante a maior parte do jogo e, apesar de sofrerem pressão na reta final, seguraram a vantagem.

A Copa Ouro é o equivalente à Copa América ou à Eurocopa nas Américas Central e do Norte.

