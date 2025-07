Atlético-GO x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-GO vem de uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o Vila Nova. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição na tabela, com 18 pontos somados em 14 jogos (4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas).

Além do resultado negativo, o técnico Fábio Matias perdeu uma peça importante. O volante e capitão da equipe, Rhaldney, encerrou seu contrato com o clube. O jogador agora deve ser anunciado como reforço do Goztepe, da Turquia.

Como chega o CRB

O CRB chega à partida com o objetivo claro de entrar no G-4 da Série B. Apesar de vir de uma derrota em casa para o América-MG, por 2 a 1, o time alagoano ocupa a sexta posição, com 21 pontos, e um triunfo pode colocá-lo na zona de acesso.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca tem notícias boas e ruins. Ele não poderá contar com o atacante William Pottker, que fica de fora por questões contratuais, e tem o atacante Douglas Baggio como dúvida, por conta de dores na panturrilha. Por fim, a boa notícia é o retorno de Breno Herculano, que cumpriu suspensão na última rodada e está novamente à disposição.

ATLÉTICO-GO x CRB

15ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 03/07/2025, às 21h35 (de Brasília).

Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Wallace, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Luizão e Kauan; Martínez, Caio Dantas e Marcelinho. Técnico: Fábio Matias

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro/ Fernando Henrique, Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.