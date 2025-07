Diogo Jota morre em trágico acidente na Espanha; irmão também não resistiu

Na madrugada de quinta-feira (03), o futebol europeu perdeu dois de seus representantes. Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e seu irmão André Silva, atleta do Penafiel, morreram após um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista, colidiu e pegou fogo. Os dois morreram no local.

A Guarda Civil espanhola confirmou que um estouro de pneu durante uma ultrapassagem pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via, e imagens do local registraram a destruição total do automóvel. Testemunhas acionaram o serviço de emergência, mas as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

Irmãos seguiam viagem rumo à Inglaterra

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Casado recentemente com Rute Cardoso, ele deixou três filhos. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 22 de junho, e na véspera do acidente, ele publicou um vídeo com imagens da celebração. ]

“Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu o jogador na postagem.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional. Ele defendia o Penafiel e havia participado de 32 jogos na temporada atual. “Mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado, recém-formado em Gestão e que conciliava os estudos com o futebol”, afirmou o técnico Hélder Cristóvão à imprensa portuguesa.

Comoção nacional e internacional

O impacto da tragédia foi imediato. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou nota em que lamentou profundamente as mortes. “Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e André representa perdas irreparáveis para o futebol português”, declarou o presidente Pedro Proença. A entidade também solicitou à Uefa um minuto de silêncio antes do confronto entre Portugal e Espanha, válido pelo Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

O Liverpool, por sua vez, declarou-se “devastado com a trágica perda” e ofereceu apoio à família. O clube inglês pediu privacidade para que parentes e amigos enfrentem o luto. “Continuaremos a dar todo o suporte necessário”, informou a nota oficial. Já o Porto, clube que revelou Jota e André nas categorias de base, prestou condolências nas redes sociais: “Estamos de luto. Descansem em paz”.

Carreira marcada por títulos

Nascido em 1996, em Porto, Diogo José Teixeira da Silva iniciou a carreira no Paços de Ferreira e teve passagens pelo Atlético de Madrid e pelo Wolverhampton. Em 2020, transferiu-se para o Liverpool, onde viveu o auge profissional. Pelo clube inglês, conquistou a Premier League na temporada 2024/25, além da Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.

Na seleção portuguesa, acumulou 49 partidas e marcou 14 gols. Jota participou das campanhas campeãs da Liga das Nações em 2019 e 2025. No mês passado, esteve ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo na conquista do título contra a Espanha, em disputa decidida nos pênaltis.

Legado dentro e fora de campo

Inegavelmente, Jota era respeitado por colegas, adversários e torcedores. Conforme relatos, ele mantinha uma imagem de profissional comprometido, pai dedicado e parceiro leal. “Além de excelente jogador, era uma pessoa extraordinária, com alegria contagiante e referência em sua comunidade”, destacou a federação portuguesa.

A tragédia encerrou de forma abrupta uma trajetória promissora e deixou o futebol de luto. A comoção, que extrapolou fronteiras, reforça o impacto de uma perda que, para muitos, será impossível de esquecer.