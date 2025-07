Fluminense x Al Hilal: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer a Inter de Milão, o Fluminense tem mais um grande desafio no Mundial de Clubes. O Tricolor enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando, pelas quartas de final. Contudo, não será nada fácil. Afinal, se por um lado os tricolores eliminaram o atual vice-campeão europeu, os sauditas venceram o Manchester City, da Inglaterra.

O Mundial de Clubes de 2025 é a primeira edição em formato similar a Copa do Mundo de seleções. Assim, Fluminense e Al Hilal decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, a partida terá mais meia hora de prorrogação. Mas, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. O vencedor enfrenta Palmeiras ou Chelsea, da Inglaterra, na semifinal.

Onde assistir

O confronto decisivo desta sexta-feira (4) terá a transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega embalado após eliminar a Inter de Milão, atual vice-campeã europeia, com uma vitória contundente por 2 a 0. O Tricolor, que já somou mais de R$ 220 milhões em premiações, tem comprovado que é possível fazer um time competitivo com pouco orçamento. Afinal, o clube é o menos valioso entre os oito sobreviventes, enquanto o Al Hilal tem um forte investimento do fundo saudita.

Na vitória contra a Inter de Milão, o técnico Renato Gaúcho espelhou a formação do time italiano e surpreendeu com uma escalação com três zagueiros. Contudo, não é garantido que ele vá repetir a dose diante do Al Hilal, que joga de uma forma diferente dos italianos. Dessa forma, o treinador pode sacar um zagueiro e colocar mais um meia ou atacante, como Ganso, Canobbio ou Keno. Mas o mistério segue.

Por outro lado, o Fluminense terá um desfalque. Afinal, o lateral-esquerdo Renê recebeu o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão. Dessa forma, o colombiano Gabriel Fuentes, que jogou apenas contra o Ulsan, da Coreia do Sul, deve ser titular. Aliás, o Tricolor precisa tomar cuidado, já que possui outros oito pendurados: Thiago Santos, Bernal, Nonato, Martinelli, Arias, Freytes, Cano e Keno.

Como chega o Al Hilal

Assim como o Fluminense, o Al Hilal também chega embalado. Afinal, o time saudita eliminou o Manchester City, da Inglaterra, com uma vitória por 4 a 3, na prorrogação. A vitória, aliás, rendeu um bicho de R$ 2,9 milhões para cada jogador. Os atletas, inclusive, foram à loucura com o anúncio feito pelo presidente Fahad bin Nafel.

Entretanto, a vitória sobre o Manchester City trouxe mais problemas físicos para o Al Hilal, que já está sem Salem Al-Dawsari. Afinal, o atacante, grande ídolo do time saudita, sofreu uma lesão muscular contra o Pachuca, do México, e está fora do Mundial. Ele, aliás, foi o carrasco do Flamengo em 2022. Além dele, Mitrovic, artilheiro com 28 gols em 36 jogos na temporada, também é desfalque.

Sem Mitrovic à disposição, o brasileiro Marcos Leonardo tem recebido oportunidades. Ele, aliás, foi o destaque da vitória sobre o Manchester City, assim como Malcom. Abdullah Al-Hamddan e Mosab Al-Juwair também são ausências. Assim, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com o desgaste físico de uma prorrogação e os desfalques para encarar o Fluminense.

FLUMINENSE x AL HILAL

Mundial de Clubes – Quartas de final

Data-Hora: 04/07/2025 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Bernal, Martinelli e Nonato; Canobbio (Ignácio), Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

AL HILAL: Yassine Bounou; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tambakti e Renan Lodi; Ruben Neves, Sergej Milinkovi?-Savi? e Nasser Al Dawsari; Malcom, Mohamed Kanno e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Não divulgado

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.