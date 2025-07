Crespo monta lista de prioridades para reforços no São Paulo

O São Paulo ainda monitora o mercado e ainda não acertou nenhuma contratação para a próxima janela de transferência. Contudo, o técnico Hernán Crespo, que completa uma semana desde que retorno ao clube nesta quarta (03/7), indicou opções para o Tricolor se reforçar de acordo com as necessidades mapeadas antes de sua chegada. Os nomes, entretanto, ainda não foram revelados.

Neste momento, a grande prioridade é a chegada de um lateral-direito. Isso porque após a saída de Igor Vinícius, o português Cédric Soares é o único no elenco da função no elenco. Outra opção é o jovem Maik, mas este está lesionado. Com Zubeldía, o Tricolor costumava ter o zagueiro Ferraresi atuando no setor, mas o venezuelano deve voltar a atuar na zaga.

Há a possibilidade de o garoto Ângelo, de 16 anos, passar a ser observado por Hernán Crespo mais de perto, mas a diretoria entende que precisa de um lateral-direito mais pronto para disputar posição.

Além disso, o São Paulo também quer um novo atacante para atuar pelas pontas. Atualmente, Lucca, Ferreira, Lucas Ferreira e Henrique Carmo são as opções de Crespo com essas características. O argentino vê Lucas Moura como uma peça para atuar mais centralizado.

Por fim, o Tricolor vai em busca de mais um zagueiro após a saída de Ruan Tressoldi. O elenco atualmente tem Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino para a zaga. Contudo, com a ideia de Crespo de atuar com um sistema de três zagueiros, faz com que o São Paulo vá ao mercado e monitore opções, mesmo sem urgência.

São Paulo terá dificuldades para atender Crespo

Apesar de identificar as lacunas no elenco e desejar algumas peças de reposição, o São Paulo encontrará dificuldades para fechar com reforços. Isso porque o clube vive uma grave crise financeira e só vai contratar se o jogador estiver livre no mercado ou chegue por empréstimo.

O Tricolor está em fase de contatos iniciais com as sugestões indicadas pelo técnico Hernán Crespo para reforçar o elenco, tem feito sondagens, entrado em contato com empresários, discutido possibilidades e procurado soluções para seus problemas. Contudo, o foco da diretoria neste momento está na renovação com Alan Franco e a venda de Matheus Alves para o CSKA, da Rússia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.