Vasco tenta a contratação do atacante equatoriano Alan Minda

Alan Minda em ação com a camisa do Cercle Brugge, da Bélgica - (crédito: Foto: Reprodução/Cercle Brugge)

O Vasco segue ativo no mercado e busca reforçar o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. Nesse sentido, o clube carioca estuda a contratação de Alan Minda, atacante da seleção equatoriana e do Cercle Brugge, da Bélgica. A informação é do canal “Colina em Foco”.

Dessa forma, a diretoria cruz-maltina acredita que o atleta tem o perfil necessário para qualificar o setor ofensivo. Afinal, ele é um nome de velocidade, que atua pelo lado e procura o drible.

O equatoriano faz parte de uma lista que o diretor de futebol Admar Lopes trouxe, que também conta com Andrés Gómez, colombino que atua no Rennes, da França.

O atacante tem sido figura carimbada na seleção do Equador durante as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Ele, inclusive, foi titular na partida contra o Brasil, na última Data Fifa. Até o momento, já soma dois gols em 14 jogos pela seleção principal.



Na visão do clube carioca, um empréstimo com opção de compra seria a maneira mais viável de chegar a um acordo com o Cercle Brugge. Neste início de negociação, os belgas deram a entender que existe uma possibilidade da negociação acontecer, visto que ele também recebeu sondagens de outros clubes. A equipe lutou contra o rebaixamento e escapou somente no quadrangular final.

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, que será o adversário do Cruz-Maltino na Sul-Americana, o atacante vem atuando pela ponta direita e fez 80 jogos pelo Cercle Brugge nas últimas duas temporadas europeias.

