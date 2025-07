Palmeiras x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de final do Mundial de Clubes começam com um confronto de peso e com gosto de revanche. Neste sábado (5), Palmeiras e Chelsea se enfrentam às 17h (horário de Brasília). O palco do duelo será o Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

As duas equipes chegam a esta fase por caminhos bem diferentes. O Palmeiras precisou de uma classificação dramática, vencendo o clássico contra o Botafogo nos pênaltis após um empate tenso. O goleiro Weverton, portanto, foi o grande herói da equipe. Por outro lado, o Chelsea teve uma vitória mais tranquila. O time inglês superou o Benfica por 2 a 0, com uma atuação controlada e eficiente.

O jogo marca o reencontro dos times após a final do Mundial de 2021, disputada em 2022 e vencida pelo Chelsea. A partida, consequentemente, ganha contornos de uma revanche histórica para o time brasileiro. A promessa é de um choque de estilos, onde a força do campeão sul-americano testará o poderio de um dos gigantes da Europa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega para a revanche contra o Chelsea invicto no Mundial de Clubes e em boa forma, vindo de uma classificação sobre o Botafogo nas oitavas. O fator motivacional é imenso, já que o técnico Abel Ferreira busca uma vingança pessoal pela final perdida em 2022. Além disso, o jogo tem uma narrativa especial para a joia Estevão Willian. Ele enfrentará o clube que defenderá no futuro, o que adiciona um tempero extra ao confronto.

Apesar da boa fase, a equipe que vai a campo será muito diferente e terá que superar desfalques seríssimos. O Palmeiras não poderá contar com dois de seus pilares defensivos, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Joaquín Piquerez, ambos suspensos. O goleiro Weverton, aliás, é o único titular remanescente da final de três anos atrás. Outros nomes experientes como Marcos Rocha e Raphael Veiga também já não são titulares absolutos, mostrando que será um time renovado que buscará a revanche.

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega para a partida como um dos favoritos ao título, com a confiança impulsionada pela conquista da Conference League e por ter superado uma grande prova de fogo nas oitavas de final. A equipe de Enzo Maresca demonstrou enorme resiliência contra o Benfica: após sofrer um empate no fim do tempo normal e ser levada à prorrogação, soube aproveitar a vantagem de um jogador a mais para golear por 4 a 1. A saber, com a eliminação de outros gigantes, o caminho para o título é visto como mais favorável, aumentando a responsabilidade do time.

Por fim, apesar de o elenco ser quase totalmente diferente daquele que venceu o Palmeiras em 2022, o time conta com jogadores em grande fase. Todavia, o destaque principal é Pedro Neto, que marcou em todos os jogos do time no torneio até agora e tem sido vital para o ataque, especialmente com uma leve queda de forma de Cole Palmer. O time, no entanto, continua com o desfalque do atacante Nicolas Jackson, suspenso, mas não possui novos problemas de lesão, tendo apenas Wesley Fofana no departamento médico.

PALMEIRAS X CHELSEA

Mundial de Clubes 2025 – Quartas de Final

Data-Hora: 04/07/2025, sexta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Giay, Bruno Fuchs e Vanderlan; Richard Ríos, Martínez e Maurício; Allan, Vitor Roque e Estêvao. Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Alireza Faghani (IRN / AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Não divulgado

