Neymar volta de férias bem fisicamente e anima o Santos para o Brasileiro

O Santos aposta todas suas fichas para se reabilitar no Campeonato Brasileiro em Neymar. Depois de passar por duas lesões musculares, o craque se reapresentou em boas condições e, assim como o restante do elenco, vem trabalhando o físico para a retomada da competição. Agora, o Peixe espera que ele conduza a equipe para objetivos maiores.

Antes da pausa, os jogadores foram orientados a cuidar da saúde durante os 15 dias de descanso. Os atletas seguiram a risca e retornaram com o mesmo peso com que haviam saído para as férias. No departamento médico, as avaliações de aptidão física dos atletas mostraram que a situação está dentro do esperado, com um ou outro ajuste a ser realizado. Assim, não só Neymar, mas todo o elenco estaria com o melhor físico para o retorno do Brasileiro.

Contudo, a maior expectativa fica em cima do camisa 10. É verdade que existe uma preocupação com o astro por conta do seu histórico de lesões. Mas o retorno positivo do jogador animou o Santos. O próprio Neymar, em entrevista coletiva para amigos e família, disse estar se sentindo bem fisicamente e se dedicando ao máximo.

Nos primeiros cinco meses de Santos, Neymar jogou apenas 12 partidas. Nas redes sociais, o camisa 10 mostrou que continuou cuidando do físico. O craque tem participado por completo das atividades e das sessões de academia com o plantel. O Santos vem realizando treinos físicos nos dias de treinamento em dois períodos. A pausa para o Mundial de Clubes ajudou bastante o atacante para se preparar melhor para o restante da temporada.

Santos e Neymar voltam a atuar quando?

O Santos volta a campo contra o Palmeiras, em data ainda não definida, devido à participação do Alviverde no Mundial de Clubes. O adversário seguinte será o Flamengo, em partida marcada para 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), inicialmente na Vila Belmiro.

