Do futebol à NBA: como o meio esportivo reagiu à morte de Diogo Jota

O mundo esportivo reagiu com profunda tristeza à morte de Diogo Jota, de 28 anos, na madrugada desta quinta-feira (03) em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal viajava com o irmão André Silva, jogador do Penafiel, que também morreu na colisão, rumo à Inglaterra para se reapresentar.

A notícia provocou uma onda imediata de homenagens, desde clubes europeus e sul-americanos até astros de outras modalidades. A tragédia reuniu, por fim, diversas personalidades que expressaram dor e solidariedade com a notícia. Último clube da trajetória do português, o Liverpool declarou estar “devastado com a trágica perda” e pediu respeito à privacidade dos familiares durante o luto.

Ainda no início desta manhã (03), torcedores tornaram Anfield palco para uma última homenagem a seu camisa 20. Os adeptos formaram um memorial espontâneo nos arredores do estádio com flores, faixas, camisas e velas em tributo. Uma torcedora chegou a escrever a canção do atleta em uma das coroas: “Oh, o nome dele é Diogo, ele usa o número 20, ele vai nos levar à vitória”.

Aliás, uma das camisas expostas no local era justamente a do título da Premier League da temporada 2024/25 — último troféu conquistado pelo português. O ambiente de Anfield ganhou contornos de velório coletivo, refletindo o carinho da torcida pelo atacante.

Diversos clubes ingleses, inclusive rivais históricos, provaram que o futebol vai muito além de rivalidade e emitiram notas de pesar. O Manchester United, por exemplo, prestou as “mais profundas condolências aos entes queridos de Diogo Jota e André”, além de todos aqueles “ligados ao Liverpool FC”. Já o City afirmou estar “chocado e entristecido com a notícia devastadora”.

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to learn about the devastating news regarding the passing of Diogo Jota.

We send our heartfelt condolences to his family and friends and everyone at Liverpool Football Club at this difficult time.

Rest in peace, Diogo. pic.twitter.com/gDZChUlRw0

— Manchester City (@ManCity) July 3, 2025