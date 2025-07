Carreira e formação acadêmica interrompida: quem era André Silva, irmão de Diogo Jota

Tudo sobre André Silva, irmão de Diogo Jota e vítima fatal do acidente na Espanha - (crédito: Foto: Reprodução/Futebol Clube do Porto)

O mundo do futebol amanheceu de luto com as mortes de Diogo Jota e André Silva, jogadores de Liverpool e Penafiel, respectivamente. Os irmãos perderam a vida em um trágico acidente de carro na rodovia A-52, na região de Sanabria, no norte da Espanha, após um problema no pneu durante a viagem à Inglaterra.

Segundo informações da Guarda Civil e dos bombeiros de Rionegro del Puente, o veículo perdeu o controle, saiu da pista e pegou fogo após o estouro de um dos pneus durante uma ultrapassagem. As autoridades que atenderam a ocorrência declararam as mortes ainda no local.

A morte precoce dos dois atletas comoveu o cenário esportivo nacional e internacional. O Penafiel, clube português de André Silva, e a própria seleção de Portugal prestaram homenagens aos irmãos nas redes sociais. Já o Porto, onde a dupla passou boa parte das categorias de base, também se solidarizou com familiares e amigos.

Trajetória de André Silva no futebol

Natural de Gondomar, cidade localizada no distrito do Porto, André José de Sousa Silva nasceu em 28 de abril de 2000. Desde cedo, destacou-se nos campos de futebol, passando pelas categorias de base de clubes como Porto, Boavista, Famalicão, Paços de Ferreira e Gondomar, onde se profissionalizou em 2021.

Em julho de 2023, transferiu-se para o Penafiel, da segunda divisão portuguesa. De lá para cá, consolidou-se como uma peça importante do setor ofensivo da equipe. Sua última temporada, 2024/25, terminou com 32 partidas disputadas, dois gols e o mesmo número de assistências.

André acumulou 143 jogos como profissional e marcou 21 gols na curta carreira, além de ter contribuído com quatro assistências totais. Apesar da pouca idade, demonstrava maturidade em campo e forte presença ofensiva, atuando principalmente como meia-atacante.

O técnico do Penafiel, Hélder Cristóvão, lamentou a perda e prestou uma homenagem emocionante. “Mais do que o jogador de futebol, temos de falar da pessoa. Um menino muito bem formado”, declarou. Segundo o treinador, André sempre conciliou a carreira nos gramados com os estudos, mantendo disciplina e dedicação em ambas as frentes.

Perfil além das quatro linhas

André Silva também se destacava no extracampo, apesar do vínculo extremo com o futebol. Isso porque o atleta se manteve ativo na formação acadêmica mesmo com uma carreira profissional e, inclusive, havia concluído recentemente um curso de gestão. Não à toa, tinha aberto uma empresa em sociedade com o irmão, Diogo Jota, de 28 anos.

A relação entre os irmãos sempre foi muito próxima. Eles costumavam treinar juntos, viajavam frequentemente e compartilhavam momentos com familiares. Inclusive, André esteve presente no casamento de Diogo, celebrado em 22 de junho, apenas onze dias antes da tragédia.

Legado interrompido

Embora não tenha alcançado o mesmo patamar de visibilidade do irmão, o jovem vinha trilhando um caminho consistente e promissor no futebol português. Afinal, além de talento e disciplina, demonstrava versatilidade e determinação, tanto em campo quanto fora dele.

Sua trajetória, assim como a de Diogo Jota, será lembrada pela entrega, pela paixão pelo esporte e pela forte ligação familiar, que agora comove não apenas o futebol português, mas toda a comunidade esportiva global.

