Jair acompanha Igor Jesus, deixa o Botafogo e assina com o Forest

Jair está fora do Botafogo. Nesta quinta-feira (3), o zagueiro assinou, enfim, o contrato com o Nottingham Forest, da Primeira Divisão da Inglaterra. O vínculo do xerife de apenas 20 anos é de cinco temporadas. Assim, ele acompanha o centroavante Igor Jesus, também negociado com o clube da Premier League. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador está no Mais Tradicional desde o início do ano. Para contar com seus serviços, o Botafogo cedeu o centroavante Tiquinho ao Santos e ainda pagou 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões) ao Peixe. Por esta cifra, aliás, o Forest levou Jair.

Em 22 jogos pelo Botafogo, Jair marcou um gol. Ele balançou redes na vitória sobre o Seattle Sounders por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

Para a defesa central, sem Jair, o Botafogo fica com Barboza, David Ricardo, Pantaleão e Sarafim (da base). Bastos passou por operação no joelho esquerdo e só deve retornar em outubro.

