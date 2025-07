Lateral do São Paulo lamenta morte de Diogo Jota: ‘Em choque’

O lateral-direito do São Paulo, Cédric Soares, usou as redes sociais para lamentar a morte do compatriota Diogo Jota. O atacante do Liverpool sofreu um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, junto com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também faleceu.

“Diogo, um colega, um amigo, um irmão. Hoje o mundo ficou mais pobre. Estou em choque. Os meus sinceros sentimentos a toda a família. Foram vários momentos que partilhamos juntos e que sempre vou recordar com um sorriso”, escreveu Cédric.

Aliás, Cédric Soares e Diogo Jota jogaram juntos em 2021 pela Seleção Portuguesa. Afinal, os dois foram convocados para amistosos e também nas Eliminatórias da Copa do Catar de 2022.

O impacto da tragédia foi imediato. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou nota lamentando profundamente as mortes. “Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e André representa perdas irreparáveis para o futebol português”, declarou o presidente Pedro Proença. A entidade, inclusive, também solicitou à Uefa um minuto de silêncio antes do confronto entre Portugal e Espanha, válido pelo Campeonato Europeu Feminino.

O Liverpool declarou-se “devastado com a trágica perda” e ofereceu apoio à família. O clube inglês pediu privacidade para que parentes e amigos enfrentem o luto. “Continuaremos a dar todo o suporte necessário”, informou a nota oficial. Já o Porto, clube que revelou Jota e André nas categorias de base, prestou condolências nas redes sociais: “Estamos de luto. Descansem em paz”.

