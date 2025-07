Fifa distribui ingressos de graça para mata-mata do Mundial

A Fifa está tentando encontrar alguma forma de preencher os espaços vazios nos estádios no Mundial de Clubes. Afinal, a competição entrou na reta final e a entidade máxima do futebol deseja aumentar a média de público, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”. Nas oitavas de final, o público total foi de mais de 342 mil pessoas, com uma média de 42.750 mil torcedores por partida.

O Mundial de Clubes tem uma média de público de 35.890 torcedores por partida. Nas oitavas de final, o jogo entre Fluminense e Inter de Milão, da Itália, atraiu apenas 20.030 pessoas e registrou a pior marca da fase. A maioria, no entanto, tricolores, que acompanharam uma vitória histórica. O confronto, que aconteceu na cidade de Charlotte, preencheu pouco mais de 26% da capacidade total do estádio.

Aliás, alguns torcedores ganharam ingressos para este jogo. Afinal, quem acompanhou o jogo entre Benfica, de Portugal, e Chelsea, da Inglaterra, ganhou até quatro bilhetes, como forma de recompensa da Fifa pela espera da paralisação devido ao alerta de tempestade. O jogo foi interrompido por cerca de duas horas. Os ingleses, no entanto, venceram os portugueses por 4 a 1, na prorrogação.

Este não foi o único jogo das oitavas de final que rendeu ingressos de graça para outra partida. Afinal, quem acompanhou o jogo entre PSG, da França, contra o Inter Miami, dos Estados Unidos, também recebeu até dois bilhetes gratuitos para a partida entre Borussia Dortmund, da Alemanha, e Monterrey, do México — os alemães venceram por 2 a 1.

Média de público não preocupa para a Copa de 2026

O Mundial de 2025 foi a primeira edição em formato similar a Copa do Mundo de seleções. Aliás, os Estados Unidos será uma das sedes da competição em 2026, junto com Canadá e México — contudo, vão receber a maioria dos jogos. Apesar da média de 35.890 mil por partida na competição, o número não gera preocupação na Fifa, afinal, o maior índice da história dos mundiais ainda pertence aos Estados Unidos.

Em 1994, a Copa do Mundo registrou uma média de 68.626 torcedores por partida. É, até hoje, a melhor marca da história, à frente do Brasil em 1950 (60.773 mil) e em 2014 (53.772). Já o Mundial disputado no Catar, em 2022, registrou uma média de 53.191 mil por jogo, com uma capacidade média de lotação de 96,3% — uma das melhores de todos os tempos.

Uma das razões para a modesta média de público no Mundial de Clubes é, principalmente, a rejeição dos europeus ao torneio. Além disso, a baixa divulgação nos Estados Unidos também foi criticada, principalmente pelos visitantes. Os americanos seguiram a vida normalmente, como se não tivesse acontecendo nada no país, acompanhando a fase final de ligas como NBA e NHL, que estavam nas finais.

