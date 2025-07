Renato Gaúcho adota nova postura em campanha do Fluminense no Mundial

Conhecido por ser um treinador boleiro, Renato Gaúcho sempre chamou a atenção por suas tiradas engraçadas e carisma nas entrevistas coletivas. No entanto, o comandante do Fluminense mudou a postura na campanha do Mundial de Clubes e fez com que o “famoso DVD” desse lugar a um tom mais sério, focado nas questões táticas e estudioso.

Com o profissionalismo do futebol mundial, essas entrevistas leves e cercadas de piadas, de certa forma, podem ter prejudicado a imagem do técnico. Afinal, alguns questionavam se Portaluppi tinha conhecimento tático para um dia chegar à Seleção Brasileira, mesmo com os bons resultados pelos clubes, sobretudo no Grêmio.

“Quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa… Quem não precisa, vai pra praia. Eu falo isso,e muitos criticaram. Disseram: estão trazendo um treinador que estava jogando futevôlei… Eu pergunto, e agora? E ai? Futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar”, disse, após conquista da Copa do Brasil pelo Imortal Tricolor.

Contudo, a nova competição da Fifa tem destacado esse outro lado do treinador tricolor. Renato, então, tem escalado a equipe carioca de acordo com os adversários e tem evidenciado em suas entrevistas que procura estudar os rivais que enfrenta. Ao seu lado, tem um braço direito: o auxiliar Alexandre Mendes, que é bastante ativo nos treinamentos e conversa com atletas.

Mais tático e estudioso

Diante da Inter de Milão, o profissional buscou espelhar o esquema adversário: 3-5-2 e colocou um zagueiro a mais para coibir os dois centroavantes Lautaro Martínez e Marcus Thuram. A escolha foi assertiva, visto que a Nerazzurri só passou a ter chances claras na reta final da partida, quando o Flu estava à frente no placar.

“É uma vitória de todo mundo, mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo o esquema de jogo, eu sei o que estou fazendo. Muita gente acha que o Renato é isso, é aquilo. Que não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de tática com vocês. Não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Tenho que falar de parte tática com o meu grupo”, afirmou o comandante.

Além disso, escalou três meio-campistas contra o Borussia Dortmund, na estreia pelo torneio da Fifa. Dentro das quatro linhas, o time foi superior ao adversário e só não ficou com os três pontos por imprecisões do sistema ofensivo.

Na sequência da grande campanha, levou a campo um meio mais leve contra o Ulsan HD, com a presença de Paulo Henrique Ganso. Entretanto, na volta do intervalo, quando o Tricolor perdia por 2 a 1, apostou em tirar o camisa 10 para a entrada de Everaldo. Por fim, trouxe a velocidade e os confrontos individuais de Keno, que foram cruciais para a virada.

