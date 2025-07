Santos descarta amistoso contra o Remo e visa opções em São Paulo

O Santos descartou realizar um amistoso contra o Remo, visando a preparação da equipe para a volta no Campeonato Brasileiro. O embate contra o time do Belém, do Pará, estava previsto para acontecer na próxima quarta-feira (09/7). Contudo, por conta do valor financeiro envolvido e da logística, a ideia foi cancelada.

Apesar da negativa, o clube segue com a intenção de promover um jogo-treino antes da retomada do Campeonato Brasileiro. A diretoria agora realizar um amistoso na cidade de São Paulo ou no interior do estado. Cleber Xavier e sua comissão técnica querem dar ritmo de jogo aos atletas, que tiveram cerca de duas semanas de pausa durante a parada da competição nacional.

O Peixe estava vendo com bons olhos a partida contra o Remo, já que era uma boa oportunidade de preparação contra uma equipe tradicional no Brasil. Além disso, o Peixe avaliou amistosos fora do país, como em Orlando e Los Angeles. Mas os valores e a logística inviabilizaram todas as ideias.

O próximo compromisso do Santos

A próxima partida oficial do Santos ainda é uma incógnita. Isso porque está programado o Peixe enfrentar o Palmeiras no dia 13 de julho. Contudo, caso o rival siga avançando no Mundial de Clubes, a partida será adiada. Assim, o embate seguinte seria contra o Flamengo, dia 16, às 21h30, na Vila Belmiro.

O Peixe ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com três vitórias, dois empates e sete derrotas nas 12 rodadas disputadas antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.

