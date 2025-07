Renato Augusto visita último treino do Fluminense antes de duelo com o Al-Hilal

O Fluminense encerrou sua preparação para o duelo com o Al-Hilal, que ocorre, nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Assim, o elenco recebeu a visita de Renato Augusto, ex-meia do clube carioca, que fez questão de acompanhar de perto o treino do Tricolor na véspera do confronto.

Vale lembrar que o meio-campista rescindiu contrato com o clube em maio, um mês antes da disputa do torneio da Fifa. Ele, inclusive, já havia comprado passagens para os Estados Unidos para a família quando fazia parte do elenco. A informação é do portal “ge”.

No entanto, após a rescisão, adquiriu novos bilhetes por conta própria para acompanhar a disputa com a família. Diante da campanha do Fluminense, ele visitou os antigos companheiro e foi muito bem recebido

Na época, depois da atividade no CT Carlos Castilho, Renato Augusto conversou com dirigentes tricolores e afirmou entender que não estava rendendo o esperado em campo. Dias depois, ele utilizou as redes sociais para se despedir do clube.

“Voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial. Fazer parte da conquista de um título inédito foi um grande privilégio. Agora, encerro esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada, companheiros, comissão técnica, staff e torcida. Sigo pronto para os próximos desafios. Obrigado, Fluminense”, disse.

Próximo compromisso tricolor

Os comandados do técnico Renato Gaúcho se preparam para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O duelo decisivo, nesse sentido, está marcado para a próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Para essa partida, o treinador não terá Renê à disposição. Afinal, o lateral-esquerdo recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto com a equipe saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, porém às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Por fim, o Al-Hilal eliminou o Manchester City após uma vitória por 4 a 3 na prorrogação, o que evitou o reencontro do Tricolor com o time inglês depois de menos de dois anos da final do Mundial de 2023, em dezembro daquele ano.

