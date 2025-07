Diogo Jota ia trocar carro por barco após ser desaconselhado a viajar de avião

Diogo Jota viajava de carro por orientação médica, que o orientou a não embarcar em voos comerciais devido a um procedimento cirúrgico no pulmão realizado semanas antes à sua morte. Os profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento vetaram o deslocamento aéreo, temendo que a pressão da cabine comprometesse sua recuperação. O atacante perdeu a vida na madrugada desta quinta-feira (03) em um trágico acidente de carro.

O jogador do Liverpool optou, então, seguir por terra até o norte da Espanha e, de lá, partir de barco para Inglaterra. Jota e o irmão saíram de Portugal em direção ao porto de Santander. Deixariam o norte espanhol com destino a Portsmouth, cruzando o Canal da Mancha, já por meio marítimo. Sua apresentação no Liverpool estava prevista para ocorrer entre hoje e amanhã, 04 de julho.

Aos 28 anos, partiu em meio ao auge pessoal e profissional. O atacante se casou no dia 22 de junho e era pai de três filhos. Além disso, sagrou-se recentemente campeão da Premier League com o Liverpool e, inclusive, tinha música nas arquibancadas.

Rota alterada termina em fatalidade

Os irmãos enfrentaram o trecho mais crítico do percurso durante a travessia terrestre. A Lamborghini conduzida pelo atacante sofreu um estouro de pneu no momento em que realizava uma ultrapassagem, na região de Cernadilla, província de Zamora. O carro perdeu a estabilidade, saiu da pista, colidiu e incendiou-se em seguida. Ambos morreram carbonizados ainda no local.

O acidente ocorreu pela autoestrada A-52, por volta de 00h30 da madrugada no horário local (19h30 de Brasília). Testemunhas acionaram imediatamente os serviços de emergência, mas as equipes encontraram os irmãos já sem vida. Peritos forenses só conseguiram confirmar a identidade das vítimas por meio de exames de DNA e reconhecimento de documentos.

Viagem envolvia parada estratégica

De acordo com informações da imprensa portuguesa, os irmãos planejavam parar para descansar em uma vila próxima à Benavente antes de seguir até o porto. A esposa do jogador, Rute Cardoso, confirmou Portsmouth como destino final. “Eles fariam o percurso por estrada até Santander e, de lá, pegariam o navio”, revelou ela em contato com familiares.

Diogo e Ruth se casaram recentemente, no dia 22 de junho, mas já tinham três filhos juntos. O atacante inclusive compartilhou, poucas horas antes do acidente, um vídeo do casamento em suas redes sociais. “Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu.

Luto se espalha por clubes e federações

A Federação Portuguesa de Futebol declarou que “o futebol português está completamente devastado” com a partida precoce do atleta. A entidade destacou que, além da relevância técnica, ele representava “um ser humano admirável” e reconhecido pela dedicação e conduta exemplar.

O Liverpool, clube que defendia desde 2020, lamentou o ocorrido e solicitou respeito ao momento de luto dos mais íntimos. “Estamos devastados com a trágica perda de Diogo Jota”, afirmou o clube inglês em comunicado. Já o Porto, onde os irmãos foram revelados, também prestou homenagem: “Com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos. Descansem em paz”.

Cristiano Ronaldo, companheiro de seleção, fez um tributo comovente em seu perfil “Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo”, escreveu.

Clubes como Manchester United, Manchester City, Barcelona, PSG, Real Madrid e Juventus também se manifestaram com mensagens de pesar. O Penafiel, time de André Silva, classificou a perda como “irreparável” e agradeceu pelos momentos vividos pelos irmãos no clube. No Brasil, Santos, Corinthians, Flamengo e Botafogo também prestaram homenagens.

A comoção popular também se intensificou nos arredores de Anfield. Centenas de torcedores compareceram ao estádio do Liverpool, onde montaram um memorial improvisado com camisas, velas, flores, cachecóis e cartazes. Um dos tributos reproduzia a letra da canção entoada nas arquibancadas: “Ele usa o número 20, ele vai nos levar à vitória…”.

Trajetória de Diogo Jota

Natural do Porto, Diogo José Teixeira da Silva iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira e foi negociado com o Atlético de Madrid em 2016. Sem atuar pela equipe espanhola, seguiu por empréstimo ao Porto e, posteriormente, transferiu-se ao Wolverhampton. Em 2020, foi contratado pelo Liverpool, onde conquistou a Premier League 2024/25, a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.

Pela seleção portuguesa, disputou 49 jogos, marcou 14 gols e participou de duas campanhas vitoriosas da Nations League, em 2019 e 2025.