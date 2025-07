Palmeiras realiza último treino visando duelo contra o Chelsea

O Palmeiras encerrou nesta quinta-feira (03/7), sua preparação para o duelo contra o Chelsea. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira (04/7), às 22h, no Lincoln Financial Field, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. E o técnico Abel Ferreira prepara mudanças no time titular.

Contudo, o treinador terá que mexer no time por força maior. Isso porque Murilo, com uma lesão na coxa esquerda e Gustavo Gómez, que foi expulso contra o Botafogo, estão fora do duelo contra os ingleses. Além disso, Piquerez também terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

A imprensa teve acesso apenas aos 15 primeiros minutos do treino no CT do Philadelphia Eagles, e Abel Ferreira não deu pistas sobre a escalação que usará diante dos ingleses. A tendência é que Micael e Bruno Fuchs façam a dupla de zaga, enquanto Vanderlan assuma a lateral-esquerda. O treinador pode realizar mais mudanças no time titular por conta do adversário.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

Quem avançar, aliás, terá pela frente o vencedor de Fluminense x Al-Hilal, da Arábia Saudita, por um lugar na decisão do torneio de clubes da Fifa.

