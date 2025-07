Inter envia pedido de efeito suspensivo ao STJD para ter Vitão contra o Vitória

Inter vive expectativa de resposta sofre efeito suspensivo para utilizar Vitão no retorno do Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional)

O Inter se mobiliza para tentar solucionar um empecilho no retorno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o departamento jurídico do clube enviou uma solicitação de efeito suspensivo para ter o zagueiro Vitão disponível contra o Vitória. O defensor recebeu dois jogos de suspensão como punição da Primeira Comissão Disciplinar da Justiça Desportiva, em sessão no dia 23 de junho.

A intenção dos advogados do Colorado é receber a liberação para ter o jogador disponível até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD. Ainda não há uma definição para a audiência no Superior Tribunal Federal, mas a esperança é de que ocorra a análise deste efeito suspensivo nos próximos dias.

Inclusive, a postura do Internacional é de otimismo pelo aval para a utilização do jogador no jogo contra o Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. Vitão recebeu a sanção por fazer reclamação contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota do time gaúcho para o Corinthians. A sua atitude foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita o fato de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Possíveis substitutos

A propósito, o técnico Roger Machado aguarda esta resposta para definir o time que iniciará o confronto diante do Vitória. Entretanto, se o zagueiro não estiver disponível, o comandante precisará escolher entre três prováveis substitutos. Clayton Sampaio, Gabriel Mercado e Kaique Rocha despontam como os principais candidatos a preencher a lacuna. O camisa 20 tem uma certa preferência por já estar adaptado ao modelo de jogo do treinador. Inclusive, a oportunidade pode também servir como uma chance de recuperar espaço depois de queda na hierarquia interna no elenco.

