CBF divulga datas e horários das quartas do Brasileirão Feminino

Taça do Campeonato Brasileiro Feminino - (crédito: Foto: Cristiane Mattos /Staff Images Woman / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Os jogos de ida serão nos dias 9 e 10 de agosto. Já as partidas de volta serão nos dias 15,16 e 17 do mesmo mês.

Assim, oito clubes seguem vivos em busca da taça: Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, RB Bragantino e São Paulo. O Timão, afinal, é o clube com mais conquistadas da competição, com seis troféus.

Aliás, a primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino será protagonizada pelo confronto entre Ferroviária e São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 15h30 (de Brasília).

As semifinais, afinal, também vão ocorrer em confrontos de ida e volta. Esta fase do torneio tem previsão, portanto, para os fins de semana dos dias 24 e 31 de agosto.

Confira as quartas de final do Brasileirão Feminino

Ida

9/8 (sábado)

Ferroviária x São Paulo – 15h30 (de Brasília) – Arena Fonte Luminosa, Araraquara-SP

Bahia x Corinthians – 18h (de Brasília) – estádio a definir

10/8 (domingo)

Bragantino x Cruzeiro – 10h30 (de Brasília) – estádio a definir

Flamengo x Palmeiras – 10h30 (de Brasília) – estádio a definir

Volta

15/8 (sexta)

Corinthians x Bahia – 21h – estádio a definir

16/8 (sábado)

São Paulo x Ferroviária – 16h (de Brasília) – estádio a definir

17/8 (domingo)

Cruzeiro x RB Bragantino – 10h30 (de Brasília) – Estádio Independência, Belo Horizonte-MG

Palmeiras x Flamengo – 10h30 (de Brasília) – Arena Barueri, Barueri-SP

