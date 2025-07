Coritiba e Volta Redonda se enfrentam em duelo de opostos na Série B

Com objetivos distintos, Coritiba e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, o Coxa quer se manter na cola do líder e sonha em assumir a liderança, enquanto o Voltaço tenta sair da zona de rebaixamento. O duelo, que terá transmissão da ESPN e Disney+, coloca frente a frente a melhor defesa contra o pior ataque.

Este será o primeiro confronto oficial entre Coritiba e Volta Redonda na história. O Coxa vive um ótimo momento na temporada. Afinal, chega embalado por uma série invicta de sete jogos, incluindo uma vitória no clássico sobre o Athletico-PR. Além disso, o time paranaense tem a melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos em 14 partidas.

Já o Volta Redonda, por sua vez, apresentou uma melhora, mas ainda oscila. Nos últimos cinco jogos soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Contudo, o time carioca precisa melhorar ofensivamente. Afinal, é dono do pior ataque. Assim, o Voltaço terá que se superar diante da melhor defesa do campeonato.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Quinta-feira (03/07)

Atlético-GO x CRB – 21h35

Sexta-feira (04/07)

Coritiba x Volta Redonda – 19h

Sábado (05/07)

Remo x Cuiabá – 16h

Avaí x Paysandu – 19h30

Amazonas x Athletico-PR – 20h30

Domingo (06/07)

Ferroviária x Vila Nova – 16h

Botafogo-SP x Novorizontino – 18h30

Segunda-feira (07/07)

Operário x Chapecoense – 19h

América-MG x Athletic – 21h

Terça-feira (08/07)

Goiás x Criciúma – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.