Internautas recuperam abraço de Cristiano Ronaldo em Diogo Jota em último jogo

Após a notícia da morte de Diogo Jota, do Liverpool, em um acidente nesta quinta-feira (3), internautas recuperaram o momento de um abraço entre Cristiano Ronaldo e o jogador, na partida entre Portugal e Espanha, na final da Liga das Nações.

Durante uma substituição, quando Jota vai entrar em campo, Cristiano Ronaldo abraça o atacante por alguns segundos, enquanto parece estar falando algo. A cena está repercutindo nas redes sociais.

@077fussballstalker RIP ???? Diego Jota ????????#diegojota #liverpool #viral_video #viralevideo #foryouu #fan #virale #cr7cristianoronaldo #portugal???????? #tod #rip #familia #traurigevideos #weinen ? ????? – DR3AM7NG

A partida, que aconteceu no mês passado, acabou com o título para Portugal. Essa, portanto, foi a última partida da vida de Diogo Jota, que defendia o Liverpool e também conquistou a Premier League no fim da última temporada. Ele e seu irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha.

Cristiano Ronaldo prestou homenagem

Um dos primeiros jogadores a se manifestarem sobre a morte de Diogo Jota foi justamente Cristiano Ronaldo. Assim, o craque português utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amigo e companheiro de seleção.

“Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu, portanto, CR7.

Acidente de Diogo Jota

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, sofreram um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.

Dessa forma, a Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Afinal, ele se casou recentemente com Rute Cardoso, com quem tem três filhos. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 22 de junho, e na véspera do acidente, ele publicou um vídeo com imagens da celebração.

“Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu o jogador na postagem.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional no Penafiel, de Portugal.

