Pedro vive mais um momento de incerteza no Flamengo

O Flamengo vive um dilema em relação ao futuro de Pedro no clube. O jogador deseja mais espaço dentro de campo, mas a diretoria já monitora outros nomes da mesma função do artilheiro. Mesmo negando, o Rubro-Negro tende a negociar o atleta em caso de uma proposta favorável para os dois lados. Afinal, não é a primeira vez que o futuro dele fica incerto.

O primeiro momento em que a permanência de Pedro ficou sob interrogação foi em 2022. O Palmeiras abriu negociações com o Flamengo para tentar comprar o atacante em definitivo. A diretoria, portanto, sinalizou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 110,4 milhões na época), que foi recusada pelo rubro-negro.

Ainda no mesmo ano, Pedro sofreu uma agressão do preparador físico de Jorge Sampaoli, e pediu para deixar o Flamengo. Este, sem dúvidas, foi o ponto mais crítico do jogador no clube. Dentre os possíveis destinos, apareciam Sevilla, Fulham, Tottenham, Nottingham Forest, Zenit e Benfica. No entanto, os clubes não avançaram em qualquer negociação.

Em 2023, Pedro também teve conversas com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os sauditas ofereceram um salário seis vezes maior que ganhava no Flamengo. Porém, o atacante recusou a oferta. Além dos árabes, o Zenit também procurou os representantes de Pedro, mas não houve nenhuma proposta oficial.

Por fim, em 2024, Pedro recebeu uma proposta oficial foi do Nottingham Forest, em 2024. Os ingleses enviaram uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões na cotação da época), que foi considerada abaixo do esperado pela diretoria rubro-negra.

Em recuperação da melhor forma

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado, em treino da Seleção Brasileira. Assim, o camisa 9 ficou longe dos gramados por sete meses. Apesar disso, o jogador marcou 30 gols em 43 jogos pelo Flamengo. Ele chegou com grande expectativa para o Mundial de Clubes, porém pouco atuou e também não balançou as redes.

Enquanto isso, o atacante se reapresenta para dar sequência ao trabalho no próximo sábado (05). Com a liderança do Brasileirão, vaga nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil confirmadas, Pedro ainda pode ser fundamental para a sequência da temporada.

