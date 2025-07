Lucas Silva mira aposentadoria no Cruzeiro após renovação

O volante Lucas Silva é um dos principais nomes do Cruzeiro e uma das lideranças da equipe. Agora, com vínculo renovado até 2027, o jogador falou abertamente sobre a expectativa de encerrar a carreira no clube mineiro. Aos 32 anos, ele destacou sua identificação com a Raposa.

Lucas Silva iniciou a trajetória no Cruzeiro em 2012 e, quase dois anos depois, foi vendido para o futebol europeu. Assim, em 2017, retornou ao clube e integrou o elenco que conquistou duas Copas do Brasil consecutivas.

“Fiquei muito feliz quando o presidente e o Pedro Júnio me chamaram para conversar sobre renovação. Gosto muito de jogar aqui. Meu contrato vai até 2027, tenho muita lenha para queimar. Acho que não será o último. Espero ter mais um contrato, e tomara que seja no Cruzeiro. Comecei aqui e quero terminar aqui”, afirmou o volante, após a chegada da equipe ao Espírito Santo para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina.

Lucas Silva soma 286 jogos com a camisa do Cruzeiro. Dessa maneira, em 2025, disputou 20 partidas e marcou um gol, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão. Ele deve ser titular contra o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela Vitória Cup.

