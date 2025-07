Braithwaite, Igor Serrote e Villasanti são baixas em jogo-treino do Grêmio

O Grêmio decidiu preservar três jogadores no jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira (02/03), no CT Luiz Carvalho. O lateral-direito Igor Serrote, o volante Villasanti e o atacante Braithwaite não estiveram presentes com o grupo do primeiro teste do Imortal na intertemporada. Com isso, há um receio de que alguns deles ainda não estejam disponíveis para o primeiro compromisso oficial na retomada da temporada.

A comissão técnica decidiu poupar o dinamarquês, pois ele ainda aponta incômodos no tornozelo direito. As dores são oriundas de uma pancada que Braithwaite sofreu na vitória sobre o Juventude, no dia 1º de junho. Na ocasião, o centroavante precisou de substituição no começo da segunda etapa do duelo no Alfredo Jaconi.

Posteriormente, ele atuou na última partida antes da paralisação na temporada, o empate com o Corinthians, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deste modo, o planejamento do clube será que o departamento médico e a comissão técnico promovam reavaliações diárias em Braithwaite. No caso, com o intuito de acompanhar a sua recuperação. Especialmente para ter a certeza se o camisa 22 retomará as condições para estar em campo na final da Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena, na próxima terça-feira (08).

Grêmio teve outras três ausências em teste

Igor Serrote e Villasanti, que frequentemente estão entre os titulares, também foram baixas. O lateral-direito passa por um estágio final de tratamento de uma fratura no punho. Ele conta com aval para realizar treinos com bola, mas a preferência de Mano foi por não utilizá-lo. Apesar disso, o mais provável é que Igor esteja entre os relacionados para a decisão da Recopa Gaúcha.

Com relação ao volante paraguaio, há uma defasagem física, pois ele se reapresentou para a intertemporada com atraso. Afinal, ele recebeu liberação do clube para estender seu recesso para solucionar questões particulares. Por sinal, ele voltou aos treinos na última quinta-feira (26).

Outra ausência que se estende por alguns dias é a do atacante Cristian Olivera. Ele foi vítima de um acidente doméstico e sofreu duas queimaduras no pé direito, que lhe impedem de participar dos treinamentos com bola desde o começo da semana.

