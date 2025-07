Martinelli projeta jogo decisivo do Fluminense e exalta dupla: ‘Eleva nosso nível’

Martinelli em ação no triunfo do Fluminense contra a Inter de Milão no Mundial - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense encerrou sua preparação para o duelo com o Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, na véspera do confronto, que ocorre nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), Martinelli analisou o adversário e fez questão de exaltar dois dos principais nomes do elenco tricolor no torneio da Fifa: Jhon Arias e Thiago Silva.

“Com certeza, fase a fase é um dos maiores jogos da história do clube, junto com os da Libertadores. É um jogo difícil (contra o Al-Hilal), pois eles têm jogadores interessantes. Vai ser um duelo interessante. Eles eliminaram o Manchester City, o que mostra a qualidade desta equipe”, disse.

“É um cara espetacular (Arias), em todas as faixas do campo, tanto na defesa quanto no ataque. Um jogador que vem decidindo partidas desde o ano passado e dispensa comentários. Está fazendo uma grande competição e eleva nosso nível. De coração e que merece muito”, completou.

“Ele é fora do normal (Thiago Silva), que já viveu todas as situações para um jogador. Ele passa tranquilidade, sem pressão. Deixa o grupo leve para desfrutar e dar o seu melhor. Tem que dar o melhor hoje, pois não sabemos o dia de amanhã. uma dedicação para não ter o discurso de que faltou algo se não desse certo”, enalteceu.

Dedicação e diferença de orçamento

Revelado nas categorias de base do clube carioca, o meio-campista voltou a citar o prazer que tem por defender o Tricolor e destacou o empenho de todo o elenco dentro e fora de campo.

Além disso, ele salientou que mesmo diante da discrepância econômica com os adversários, o Flu consegue ser competitivo e fazer uma grande campanha no Mundial de Clubes.

“Sou muito feliz aqui. O Fluminense abriu as portas para eu jogar futebol profissionalmente. Tive o prazer de ser campeão e agora o represento no Mundial. Feliz por estar aqui e vou dar meu máximo para desfrutar deste momento”, pontuou

“O Mário fez um grande trabalho depois que ele chegou, organizou o clube. Foi no coração, no trabalho, conseguimos levantar o clube novamente. Colocar o Tricolor onde ele deve estar, no topo do Brasil. Por fim, conseguimos ser campeões e estamos nessa competição. Fruto do trabalho e das pessoas que trabalham aqui. O grupo merece onde está”, concluiu.

