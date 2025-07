Neymar presta homenagem a Diogo Jota, morto em acidente na Espanha

Neymar Jr. também se manifestou publicamente sobre as mortes de Diogo Jota e André Silva. Em mensagem compartilhada no Instagram, o camisa 10 santista expressou condolências à família e amigos mais próximos. A homenagem do astro, aliás, uniu-se a diversas outras entre clubes de futebol e atletas de diversas modalidades.

“Meus sentimentos a toda a família e amigos próximos. Descansem em paz, Diogo e André”, dizia a publicação. Embora tenham atuado no futebol europeu no mesmo período, a dupla nunca chegou a se enfrentar em campo.

A fatalidade aconteceu na madrugada de quinta-feira (03), na província de Zamora, na Espanha. O atacante do Liverpool viajava com o irmão André Silva, também jogador, quando o carro em que estavam saiu da pista, colidiu com a barreira e pegou fogo. Os dois morreram na hora, e de acordo com agentes locais, os corpos só foram identificados após exames de DNA e pela identificação.

Vítimas tinham carreiras no futebol

O português chegou ao Liverpool em 2020 após passagens por Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, Porto e Wolverhampton. Consolidou-se na equipe inglesa e, por lá, conquistou títulos importantes e se tornou um dos principais atacantes do elenco.

Seu irmão, André Silva, de 25 anos, também seguia carreira profissional no futebol. Jogava como atacante pelo Penafiel, de Portugal, e também se consolidava no elenco. Eles mantinham uma relação próxima, compartilhando momentos públicos e particulares fora dos gramados.

Homenagens a Diogo Jota e André Silva

A comoção gerada pela morte dos irmãos ultrapassou fronteiras e quaisquer outros tipos de barreiras. Personalidades do futebol internacional, como Cristiano Ronaldo, Luis Díaz e o técnico Jürgen Klopp, se manifestaram publicamente sobre a tragédia — todos com tristeza profunda.

“Estou com o coração partido”, disse Klopp, técnico do português nos Reds.

Torcedores do Liverpool fizeram de Anfield um templo ao português. Os adeptos depositaram flores, camisas e faixas em homenagem ao atacante e tornaram os arredores do estádio em um local de tributo silencioso.