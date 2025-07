Com análise positiva, CEO do Fortaleza planeja venda da SAF

A competente administração da SAF do Fortaleza ganhou reconhecimento em estudo. O levantamento promovido pelo portal “ge” em conjunto com o instituto AtlasIntel apontou a gestão do clube nordestino como a quarta mais bem-sucedida no futebol do país. O dinheiro disponível no orçamento do clube é claramente inferior ao de Bahia, Botafogo e Cruzeiro, que estão acima no ranking. Apesar disso, o Leão do Pici recebeu 4,8% dos votos, levando em consideração as mais de duas mil respostas.

A pesquisa ocorreu entre os dias 20 a 25 de junho e considerou respostas de 619 municípios em todas as regiões do Brasil. Assim, com a avaliação positiva, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, considera que o clube está pronto para uma eventual comercialização das ações.

“O mercado do futebol brasileiro reconhece o Fortaleza como uma SAF de sucesso em um modelo diferente. Reconhece o trabalho feito pela gestão ao longo dos últimos anos, que entregou resultados esportivos acima dos orçamentos. Nossa SAF está preparada para um próximo passo, que seja uma venda minoritária ou majoritária. Sempre pensando no bem do clube e na alegria dos seus torcedores”, detalhou o dirigente.

Fortaleza soma feitos emblemáticos depois de virar SAF

O Leão do Pici, aliás, incorporou a Sociedade Anônima do Futebol em setembro de 2023. A partir disso, o clube conseguiu resultados relevantes, como a quarta colocação em 2024 no Campeonato Brasileiro, sua melhor campanha na história do torneio. Inclusive, garantiu vaga na Libertadores em três temporadas consecutivas, uma proeza inédita para times do Nordeste.

A propósito, o rendimento positivo dentro das quatro linhas se estende para fora do campo. Afinal, o “SportValue” indicou o Fortaleza como o quarto clube que mais se valorizou entre 2020 e 2024, com uma ascensão de 197%. Outro destaque fica para a maior arrecadação da história de um clube no Nordeste. Na ocasião, o Leão do Pici teve receita de R$ 371 milhões. Tal cenário permitiu o Leão do Pici a acertar o patrocínio mais valioso da sua história. A parceria é com a casa de apostas Cassino, do Grupo Ana Gaming, e o contrato é válido até dezembro de 2026.

Diferentemente de outros modelos de Sociedade Anônima do Futebol, o clube associativo do Fortaleza optou, em um primeiro momento, por manter 100% das ações da SAF. Ou seja, sem o investimento ou interferência de sócios majoritários ou minoritários também brasileiros, bem como estrangeiros.

A atuação da AtlasIntel é considerada renomada. Isso porque a empresa é líder global em pesquisa digital de opinião e inteligência de dados. A parceria não se limita com o portal “ge”. Até porque, o instituto tem frequente presença em outros veículos como Washington Post, Reuters e El País.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.