Arne Slot, técnico do Liverpool, presta homenagem a Diogo Jota após tragédia

O Liverpool divulgou uma mensagem oficial do técnico Arne Slot após a morte de Diogo Jota, que atuava pelo clube inglês. O treinador holandês lamentou não só a perda de um grande jogador, mas também de alguém que “fazia os outros se sentirem bem por estar com ele”.

A mensagem foi chamada O nome dele é Diogo, em referência ao canto que a torcida dos Reds criou para homenagear o atacante português.

Leia a mensagem de Arne Slot na íntegra:

“O que dizer numa hora dessas? O que alguém pode dizer quando o choque e a dor são tão intensos? Queria ter as palavras certas, mas não tenho. Só consigo expressar os sentimentos que sei que muitos compartilham sobre alguém que era muito querido por todos — como jogador e como pessoa — e por uma família pela qual temos enorme carinho.

Minhas primeiras palavras não são como treinador. Falo como pai, filho, irmão e tio. E me dirijo à família do Diogo e do André Silva, que enfrentam perdas inimagináveis. Minha mensagem para eles é simples: vocês nunca caminharão sozinhos. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Liverpool estão com vocês — e, pelo que vi hoje, toda a comunidade do futebol também está.

Essa reação não é só pela tragédia, mas pela bondade dos que se foram e pelo respeito que tantos tinham por eles, como pessoas e como família.

Dentro do clube, o choque é total. Diogo não era apenas um jogador nosso. Era querido por todos. Companheiro de equipe, amigo, colega de trabalho — e, em todos esses papéis, era especial. Poderia falar muito sobre o que ele entregava dentro de campo, mas quem o viu jogar já sabe: esforço, vontade, comprometimento, qualidade, gols. Ele representava tudo o que um jogador do Liverpool deve ser.

Mas também havia o lado que nem todos viam. Era uma pessoa que não buscava atenção, mesmo sendo naturalmente admirado. Não era amigo só de alguns — era amigo de todos. Fazia bem estar ao lado dele. Era alguém que se importava profundamente com a família.

Na última vez em que falamos, parabenizei o Diogo pela conquista da Liga das Nações e desejei sorte no casamento que estava chegando. Para ele e para sua família, este deveria ser um verão inesquecível — e isso torna tudo ainda mais cruel.

Quando cheguei ao Liverpool, uma das primeiras músicas que ouvi foi a do Diogo. Nunca havíamos trabalhado juntos, mas ficou claro para mim que, se os torcedores — que viram tantos grandes jogadores — criaram um canto especial para ele, é porque ele realmente tinha algo único.

Perder essas qualidades em circunstâncias tão trágicas ainda é algo difícil de aceitar. Por isso, todos no clube precisam estar juntos, cuidando uns dos outros. Devemos isso ao Diogo, ao André Silva, às famílias deles e também a nós mesmos.

Meus sentimentos à esposa do Diogo, Rute, aos seus três filhos lindos, e aos pais do Diogo e do André. No momento certo, vamos celebrar Diogo Jota, relembrar seus gols e cantar sua música. Por enquanto, vamos lembrar da pessoa incrível que ele foi — e lamentar sua partida. Ele nunca será esquecido. O nome dele é Diogo.”

