Santos avalia estádios para jogo contra o Flamengo

O Santos tenta transferir para o Morumbis a partida contra o Flamengo, no próximo dia 16, às 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, entretanto, também estuda alternativas de locais para este confronto e pode levar o duelo para o Mané Garrincha, em Brasília.

A diretoria do Santos esbarra em um entrave para mandar a partida em São Paulo. O Palmeiras, afinal, tem jogo marcado para o mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque. Assim, o Ministério Público do Estado de São Paulo e da Polícia Militar se preocupam com a segurança para a realização das duas partidas na mesma data. A diretoria tenta a liberação junto aos órgãos.

Se não puder contar com o Morumbis, o Santos começa a avaliar os estádio. Mané Garrincha, em Brasília, é o principal alvo dos santistas. A diretoria quer definir o mais rápido possível o tema.

O Flamengo ocupa a liderança, com 24 pontos, empatado com o Cruzeiro. Do outro lado, o Santos, que está na 15ª posição, busca se recuperar no Campeonato Brasileiro.

