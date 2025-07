Mundial de Clubes terá homenagem para Diogo Jota e André Silva

A Fifa determinou que todos os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes terão um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva, que faleceram nesta terça-feira (3).

LEIA MAIS: Arne Slot, técnico do Liverpool, presta homenagem a Diogo Jota após tragédia

A homenagem vai acontecer antes do início das partidas entre Fluminense x Al Hilal, Palmeiras x Chelsea, na sexta-feira (4). E também nos duelos entre PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund, no próxmo sábado (5). Os confrontos vão definir os semifinalistas do Mundial de Clubes.

Além disso, as bandeiras da Fifa estão hasteadas a meio mastro como sinal de luto pela morte dos dois jogadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.