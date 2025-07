Em recuperação de contusão, Arana faz atividade com bola no Atlético

O Atlético-MG contou com uma excelente novidade no treino desta quinta-feira (3): o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o jogador intensificou os trabalhos físicos na Cidade do Galo.

Arana disputou sua última partida em 18 de maio, no clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado sem gols no Mineirão. Na ocasião, jogou somente 18 minutos, sentiu dores e precisou sair de campo. Aliás, como vinha sendo um dos destaques do elenco, o lateral ficou fora da primeira convocação da Seleção Brasileira feita por Carlo Ancelotti.

Enquanto isso, o atacante Cuello segue no processo de reabilitação, também por uma lesão na coxa direita. Assim, nesta quinta-feira, realizou atividades internas na academia e sessões de fisioterapia.

Comandado de perto pelo técnico Cuca, o elenco treinou com muita intensidade física e foco nas questões táticas. Dessa maneira, a programação prevê mais um treino nesta sexta-feira, novamente na Cidade do Galo. Já no sábado, o grupo enfrentará o Betim em um jogo-treino, também no CT, em Vespasiano.

O retorno oficial do Atlético está marcado para o dia 12 de julho, um sábado, quando o time enfrenta o Bahia na retomada do Brasileirão. A competição ficou paralisada durante o Mundial de Clubes. Após 12 rodadas, o Galo soma 20 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela.

