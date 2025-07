Pulgar, do Flamengo, passa por cirurgia e iniciará recuperação no Chile

O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (3), que a cirurgia realizada no meio-campista Erick Pulgar, no Chile, foi concluída conforme o planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Erick permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos 15 para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, o jogador retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do clube.

A expectativa é a de que Pulgar desfalque o time de Filipe Luís por até dois meses. Com isso, o chileno não deve jogar nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no fim de julho. Além disso, pode ficar fora da Libertadores, contra o Internacional, em agosto.

O volante, aliás, já teve a mesma lesão nos primeiros meses pelo Flamengo. Na ocasião, ele demorou 60 dias para retornar à lista de relacionados.

Por fim, o elenco do Flamengo se reapresenta sábado de manhã (5) para o restante da temporada. Os próximos compromissos serão contra São Paulo, no Rio de Janeiro, e Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho.