Efeito Mundial! Clubes brasileiros aparecem no top-5 de mais buscados no Google

O futebol brasileiro no Mundial de Clubes tem surpreendido torcedores no mundo todo. Dessa forma, a pesquisa por nomes de clubes brasileiros tem aumentado no Google.

Assim, Flamengo e Palmeiras aparecem entre os clubes mais pesquisados na plataforma de acordo com a “ESPN”. Apesar da eliminação do Rubro-Negro nas oitavas de final, a equipe é terceira mais procurada no Google no mundo inteiro em junho, atrás apenas de Real Madrid e Paris Saint-Germain. Enquanto o Palmeiras fecha o top-5, atrás de Inter Miami, do Lionel Messi e Luís Suárez.

Por outro lado, nas buscas apenas nos Estados Unidos, o Palmeiras foi o clube brasileiro que mais despertou a curiosidade de torcedores. As principais procuras também contam com Inter Miami, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Manchester City, Inter de Milão, Pachuca e Atlético de Madrid.

Já as buscas realizadas no Brasil, o Flamengo lidera entre os quatro. Palmeiras, Botafogo e Fluminense aparecem na sequência, respectivamente. Entre os outros clubes, os mais procurados no país são PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter Miami.

Brasileiros no Mundial

Todos os quatro clubes brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, se classificaram para às oitavas de final do Mundial. No entanto, o Rubro-Negro perdeu para o Bayern de Munique e o Alvinegro disputou a vaga nas quartas com o Verdão, que levou a melhor.

Dessa forma, apenas o Palmeiras e o Fluminense seguem vivos na competição. Aliás, as duas equipes vão buscar a vaga para a semifinal nesta sexta-feira (4). O Tricolor enfrenta o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), enquanto o Verdão encara o Chelsea, às 22h (de Brasília).

