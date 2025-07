Lucas Moura e Ferreira participam de treino com atletas da base do São Paulo

O São Paulo ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira (3). Lucas Moura e Ferreira, em transição, seguiram seus cronogramas de recuperação e treinaram ao lado de um grupo de jovens atletas de Cotia, que foram ao CT da Barra Funda integrar as atividades da dupla.

Lucas Moura está desde março com dores no joelho direito e teve diagnosticado em maio um estiramento da cápsula posterior. Assim, o camisa 7 recebeu um prazo de três meses para conseguir zerar o problema. A volta, porém, deve ser antes, em julho.

Do outro lado, Ferreira está desde maio com uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Para tratar o problema, ele não jogou os últimos seis jogos da equipe antes da parada por conta do Mundial de Clubes.

O restante do elenco do São Paulo treinou normalmente. Hernán Crespo aplicou trabalhos de enfrentamento, dividido em duas partes. A primeira em espaço reduzido, depois utilizando uma largura maior do campo. O elenco, aliaás, também treina de tarde.

O elenco retomou os preparativos de olho no retorno do calendário da primeira divisão do futebol nacional. O São Paulo, assim, se prepara para a estreia de Hernán Crespo no dia 12, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.