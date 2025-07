Filha de Renato Gaúcho acompanha o Fluminense no Mundial e tieta destaque

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, acompanha a delegação do Fluminense em sua aventura no Mundial de Clubes. Na véspera do embate com o Al-Hilal, pelas quartas de final do torneio, a herdeira do comandante teve uma atitude supersticiosa. Ela publicou uma foto ao lado de Jhon Arias, o principal jogador do Tricolor na competição.

A postagem veio acompanhada de um elogio ao atacante.

“Craque demais”, exaltou Carol Portaluppi.

Além de se sobressair nas atuações coletivas, o colombiano também soma um gol e uma assistência em quatro partidas.

O treinador do Fluminense fez a filha ganhar novamente notoriedade ao expor uma situação que passou com ela. Depois do empate do time carioca com o Mamelodi Sundowns, que assegurou a classificação para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes, Carol foi ao hotel onde está hospedada a delegação da equipe.

Treinador preferiu observar futuro adversário do Fluminense

Seu intuito era convencer o pai a jantar com ela, mas não teve sucesso nesta missão, contou Renato Gaúcho depois do triunfo sobre a Internazionale, nas oitavas de final.

“Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse ir com ela para jantar, eu falei que não. Ela até me xingou porque ela queria sair pra jantar, eu falei: ‘não, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, provavelmente vai ser a Inter’ e eu estudei bem”, relatou o técnico.

A presença de Carol Portaluppi nos jogos vem sendo um amuleto da sorte para o Fluminense. Inclusive, ela foi às redes sociais pediu ajuda de seus seguidores no Instagram com orações, na tentativa de que seu pai permitisse que ela seguisse nos Estados Unidos para acompanhar o duelo do Tricolor pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Inclusive, o time carioca enfrentará o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (04/07), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

