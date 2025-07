Raphinha afirma que adversários enxergam Brasil como favorito para a Copa de 2026

Falta um ano para a Copa do Mundo de 2026, mas os jogadores já projetam a competição, falam sobre o ciclo atual e revelam detalhes da preparação. Entre eles está o atacante Raphinha, do Barcelona, que afirmou que o Brasil é visto como favorito no exterior.

Destaque do time espanhol, que venceu todos os torneios que disputou — com exceção da Champions League —, Raphinha falou sobre a temporada na Europa e evitou fazer planos para ser eleito o melhor jogador do mundo. Mesmo sem alcançar a final do principal torneio europeu, ele ainda pode concorrer ao prêmio.

VEJA: Raphinha defende Neymar, afirma liderança do craque e espaço na Seleção Brasileira

“O Brasil é e sempre será favorito. Pelos títulos que temos e pelo peso que carregamos. Lá fora, veem o Brasil como muito favorito. Só aqui não enxergam assim, por causa do momento que estamos vivendo. Precisamos entender que, apesar da fase ruim, já passamos por períodos tão difíceis quanto ou até piores. Temos que reconhecer o contexto e a nossa responsabilidade”, afirmou o jogador ao falar da Seleção Brasileira.

Sobre o prêmio de melhor do mundo, ele valorizou mais o reconhecimento familiar do que a disputa individual.

“Obviamente, ver meu nome entre os cotados é muito bonito, mas o mais importante é o que sou em casa. Para eles, sou o melhor, e isso é o que importa. Depende de muitos fatores. Se eu estiver entre os dez, já será um grande prêmio! Converso com minha esposa e amigos, e eles querem mais do que nós. Acham muitas coisas injustas ou justas, mas eu sempre digo que estar no top 10 já seria uma vitória imensa”, revelou em entrevista ao portal “ge”.

Dor pela derrota para a Croácia em 2022

Por fim, Raphinha comentou a dor da eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 2022. O Brasil chegou a marcar na prorrogação, sofreu o empate e caiu nos pênaltis.

“Não participei dos outros ciclos, mas perder daquela forma foi muito doloroso. Nunca senti tanta tristeza no futebol como naquele dia. Meses depois, ainda doía. A gente não esperava aquela derrota. Machucou demais”, concluiu o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.