Firmino posta mensagem emocionante para Diogo Jota

Roberto Firmino prestou uma homenagem emocionante a Diogo Jota, seu companheiro de time no Liverpool e com quem disputou uma vaga no ataque, sob comando de Jürgen Klopp.

O atacante brasileiro compartilhou a mensagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), após a tragédia.

“Quando as palavras faltam, sobram apenas os gemidos inexprimíveis. E por essa causa me ponho de joelhos, orando para o Espírito Santo consolar o coração de Rute, Dinis, Duarte, Mafalda, Seu Joaquim, Senhora Isabel e todos os familiares e amigos. Foi um privilégio e uma honra ter conhecido e vivido momentos tão especiais ao lado de vocês. Descansa em paz, meu irmão Jota e André”, escreveu Firmino.

Veja a homenagem prestada por Roberto Firmino:

Diogo Jota faleceu nesta quinta-feira, vítima de um acidente de carro que também tirou a vida do irmão, André Silva.

