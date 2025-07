Jornalista dá relato impactante sobre Diogo Jota: ???Muito família???

A morte inesperada do atacante Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, causou impacto e comoção no mundo do futebol. Os dois jogadores perderam a vida em um acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira (3), próximo à cidade de Palácios de Sanabria, na província de Zamora. Assim, em participação ao vivo, o jornalista Óscar Cordeiro, da CNN Portugal, expôs em relato comovente sobre os aspectos que mais lhe marcaram em sua convivência com o atleta.

“É uma tragédia, hoje não há como dizer ‘bom dia’. Nesta temporada eu acompanhei de perto a Premier League e tive o prazer de falar várias vezes com o Diogo Jota. Na festa do Liverpool campeão, a imagem que mais fica na minha memória, que eu até contei para a minha esposa quando cheguei em casa, é ele abraçado com sua família, muito mais do que os gols, entrevistas. Os filhos e a esposa correndo para abraçá-lo”, contou o profissional de comunicação.

Posteriormente, o comunicador também revelou que Diogo Jota se comprometeu a emplacar campanha vitoriosa com a seleção portuguesa.

“A última entrevista que o Diogo me deu foi após o título inglês. Ele deixou um recado para Portugal, prometendo que ganharia a Liga das Nações, e ele acertou”, complementou Óscar.

Detalhes do acidente com Diogo Jota

O atacante do Liverpool e seu irmão, André Silva, viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora. A Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

De acordo com informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Casado recentemente com Rute Cardoso, ele deixou três filhos.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional. Ele defendia o Penafiel e havia participado de 32 jogos na temporada passada. “Mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado, recém-formado em Gestão e que conciliava os estudos com o futebol”, afirmou o técnico Hélder Cristóvão, à imprensa portuguesa.

O jornalista Óscar Cordeiro, que acompanhou de perto a Premier League e contactou várias vezes com Diogo Jota (1996-2025), presta um depoimento emocionado sobre o jogador português. pic.twitter.com/3KrbARbCTF — CNN Portugal (@cnnportugal) July 3, 2025

