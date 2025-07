Organizada do Flamengo pode voltar aos estádios após suspensão

A Raça Rubro-Negra, uma das principais organizadas do Flamengo, retornará às arquibancadas. As autoridades deram a autorização para o retorno após firmarem um acordo com a torcida. Embora ainda não exista uma data definida, a expectativa é que o reencontro com o Maracanã ocorra já em julho.

Além da Raça Rubro-Negra, outra torcida organizada também pode voltar em breve. As negociações para o retorno da Torcida Jovem Fla estão progredindo de forma positiva, embora ainda não haja uma data estabelecida. Dessa forma, a expectativa é que, com o retorno das duas principais torcidas organizadas, o Flamengo ganhe ainda mais força nas arquibancadas.

ELA VOLTOU.

Aquela que foi fundada por Cláudio, César, Edu, Ceguinho, Ana Marta, Joãozinho Niterói e tantos outros.

Que fez todo mundo assistir o jogo em pé.

Que ensinou o que é cantar 90 minutos.

Aquela que nasceu da arquibancada — e nunca saiu do coração da Nação.

A Raça… pic.twitter.com/2AupFbSWHV — Raça Rubro-Negra (@oficial_rrn) July 3, 2025

O objetivo é que Raça Rubro-Negra e Jovem Fla atuem em união e evitem qualquer tipo de desentendimento que possa prejudicar o processo de retorno ao Maracanã. As lideranças das duas organizadas pedem que seus integrantes deixem a rivalidade de lado.

A ideia do Flamengo é que haja um novo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com adaptação do comportamento dos torcedores e maior comprometimento em relação ao CPF dos mesmos.

As organizadas foram suspensas por protagonizaram cenas de selvageria no entorno do Maracanã em clássico pelo Campeonato Carioca ainda em 2023. Na confusão, um homem morreu e outros sete foram hospitalizados, alguns em estado grave. Assim, a Justiça vetou por cinco anos e decretou prisão de chefes de torcidas.

