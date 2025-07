Casagrande detona intercâmbio entre Fúria e Santos: ‘Clube de esquina’

O ex-jogador Walter Casagrande detonou o intercâmbio entre Santos e Fúria, atual campeã da Kings League Brazil. Na ocasião, Jeffinho, Lipão e Leleti, que jogam a competição de Fut7, vão passar uma semana treinando junto com o elenco do Peixe no CT Rei Pelé. Algo que desagradou o comentarista.

“O Santos é o Santos do Pelé, do Carlos Alberto, do Zito, do Mengálvio, do Dorval, do Coutinho, do Pepe, do Edu, do Clodoaldo, do Juari, do Pitta, enfim, de diversos craques eternos que passaram pelo Santos e cresceram na Vila Belmiro. O Santos não é lugar para pegar amigos e levar para treinar. Para vestir a camisa do Santos tinha que ter ralado muito para chegar lá e mostrar que poderia jogar. E nenhum iria treinar direto no profissional. Você tem que fazer parte da base, você tem que crescer na base, no juvenil do Santos para entender o que é o Santos”, disse Casagrande, em um vídeo publicado nas redes sociais.

“O que o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo com o Santos? Tá virando clube de esquina. Qualquer um pode ir lá e treinar. É levantar a mão, chegar lá e vai treinar. Se for amigo do Neymar é capaz. O que o Santos está virando na mão do Marcelo Teixeira, do Neymar Pai e do Neymar Júnior?”, completou o comentarista.

O intercâmbio Kings League e Santos

Jeffinho, Leleti e Lipão vão fazer parte de um intercâmbio de uma semana, que acontecerá no CT Rei Pelé. Conforme anúncio do Peixe, “a iniciativa promove uma integração entre as modalidades”. Assim, os três vão participar de todas as atividades com os demais jogadores do elenco durante essa semana, incluindo os treinos físicos e com bola.

Neymar é presidente do time da Fúria, que nasceu como uma organização de esportes eletrônicos e expandiu para outras modalidades como o Fut7. Além disso, o camisa 10 também é muito envolvido com a Kings League, recebendo até críticas por comparecer em alguns jogos da competição.

Neymar também marcou presença no Allianz Parque para assistir à final da Kings League. Contudo, no mesmo dia, o Peixe perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, gerando mais críticas em cima do camisa 10.

